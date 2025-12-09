俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜後10：00））の最終回（9日放送）を前に、杏花からのクランクアップコメントが到着した。【写真多数】キャスト陣が続々クランクアップ！同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った