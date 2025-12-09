『Uberと楽天 戦略的パートナーシップの推進についての発表会』が9日、都内で行われ、Uber Japan、Uber Eats Japan、楽天ペイメントの3社による、楽天ID連携を皮切りとした戦略的パートナーシップを本格的に推進していくことを発表した。世界最大級のモビリティ＆デリバリー基盤を有するUberと、日本最大級のポイント経済圏を有する楽天で、新たな勝ちの共創を目指す。【写真】戦略的パートナーシップの推進などについて説明する