日本バレーボール協会の川合俊一会長が９日、自身のインスタグラムのストーリーズに投稿。「先日また、小泉元内閣総理大臣とボクサー内山君、白鵬君とお食事をさせていただきました」と綴り、豪華メンバーでの食事会を報告した。４人の食事会については７日に元横綱の白鵬翔氏がすでにインスタグラムで報告。８３歳の小泉純一郎元首相が写った写真では、目の周囲があざになっているのが話題になり心配の声が挙がっていた。川