NCTメンバーDOYOUNG（ドヨン）とJUNGWOO（ジョンウ）が8日、韓国軍に入隊した。DOYOUNGは陸軍に、JUNGWOOは軍楽隊の合格通知を受けており、それぞれ18カ月間、韓国軍に服務する。2人は、NCTユニットのNCT 127にも所属している。同ユニットは9人で構成されており、すでに韓国軍に服務中のTAEYONG（テヨン）とJAEHYUN（ジェヒョン）がいる。韓国のテレビ局JTBCは9日「（NCTのユニット）NCT 127が10周年に新しいチャプターに突入する