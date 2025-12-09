青森県出身のタレント王林（27）が9日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて、8日午後11時15分ごろ、青森県で震度6強を観測した地震の影響による安否を報告した。王林は「みなさんご心配ありがとうございます。王林はちょうど東京に着いたタイミングだったので、家族や友達が大丈夫か連絡取り合ってました」と感謝を伝え、自身の無事を伝えた。さらに「皆さんが無事であること、これ以上の被害がないことを願います。