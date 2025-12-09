NTTドコモは、Appleが「iPhone 14」以降と「Apple Watch Ultra 3」向けに提供する人工衛星経由のメッセージに対応したと発表した。まずは無料での提供開始となる。 Apple Newsroomより iPhone 14以降（iOS 18～）とApple Watch Ultra 3（watchOS 26）を利用中のドコモユーザーは、基地局からの電波が届かない場合やWi-Fiが利用できない場合でも、衛星経由でiMessageとSMSが利用できる。 利