元朝日放送でフリーのヒロド歩美アナウンサーが９日までにＳＮＳを更新。王貞治ソフトバンク球団会長との２ショットをアップし、話題になっている。ヒロドアナは、「東京六大学野球連盟１００周年記念祝賀会アマチュア野球を取材する私にとって大変光栄なお仕事でした．ご来賓の王貞治さんと、野球教室についてお話できました！６月の球心会の会見インタビュー以降、熱心に野球教室に参加されてる王さん．私も精進します！」