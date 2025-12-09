9月にソロメジャーデビューすることが発表されていたFRUITS ZIPPER“ミントグリーン担当”櫻井優衣が2026年2月18日、東京・NHKホールでソロメジャーデビュー記念ライブ開催することが発表された。【写真】キュートすぎ！ふわふわアンニュイな表情の櫻井優衣ソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」でユニバーサルミュージックよりソロメジャーデビューを果たした櫻井優衣にとって、ソロメジャーデビュー後初