西武でもプレーしたアルバート・アブレイユ投手（30）が日本球界に復帰する可能性が出てきた。8日（日本時間9日）、複数の米記者が自身のXで報じた。米スポーツ専門局「ESPN」のエンリケ・ロハス記者が自身のX（旧ツイッター）で「アルバート・アブレイユが、日本の広島との1年契約を間もなく締結する見込み。元ヤンキース、レンジャーズ、ロイヤルズの投手で、2024年に西武でプレーした」と投稿した。ただ、その後にニュー