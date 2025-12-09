ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は９日、８日午後１１時１５分ごろ「青森県東方沖」で発生した最大震度６強の地震についての報道で通常コーナーの「脳シャキクイズ」を休んだ。総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「さて、いつもなら脳シャキクイズの時間なんですけれども昨日の夜、大きな地震がありましたので地震のニュースからお伝えします」と伝え「脳シャキクイズは休みます」と