【ニューヨーク＝木瀬武】トランプ米大統領は８日、米半導体大手エヌビディアのＡＩ（人工知能）向け半導体「Ｈ２００」の中国向け輸出を許可すると明らかにした。自身のＳＮＳに「中国の習近平（シージンピン）国家主席に伝えた。米商務省が詳細を詰めている」と投稿した。Ｈ２００は現在主力の「ブラックウェル」の前世代のモデルで、生成ＡＩモデルの高速処理などに用いられている。ＡＩ開発で中国に主導権を握られるのを防