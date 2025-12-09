刑務所の外を警備する兵士ら＝7日、エクアドル・マチャラ/Suarez/AFP/Getty Images（CNN）南米エクアドルの刑務所で少なくとも13人の受刑者が死亡した状態で見つかった。刑務所を管轄するSNAIが8日に発表した。SNAIによると、同国南部にあるマチャラ刑務所で7日、建物の外で爆発物が爆発した後に遺体が見つかった。この爆発と受刑者の死亡との直接的な関連は分かっていない。SNAIは、当局が死因を特定するための解剖や「通常の手続