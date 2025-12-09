お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（４４）が８日夜放送のＴＢＳラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」に出演。ロックバンド「ＲＡＤＷＩＭＰＳ」のライブでの出来事を明かした。山内は先日、同バンドのアニバーサリーライブに妻と訪れたという。ラジオでは相方の濱家隆一に「俺の横（の席）、誰やったと思う？」と質問した。濱家は「えぇ？招待席やから有名な人もいてるから…もしかしたらハリウッドスター？」と予想