職場でのハラスメントや長時間労働などについて無料で電話相談を受け付ける「全国一斉集中労働相談ホットライン」が、10日まで行われています。これは、連合静岡が安心して働き続けることができる職場環境が整備されるよう年に3回、フリーダイヤルで労働者からの相談を受け付けているものです。連合静岡によりますと、県内では年間およそ1500件の労働相談があり一番多い問い合わせがパワハラや嫌がらせの内容だということで