2025年12月16日（火）より、ダッキーダックをはじめとする店舗で、「ピスタチオと苺のショートケーキ」が販売開始されます。クリスマスシーズンにぴったりな、この華やかなケーキは、イタリアのBABBI社のピスタチオペーストを使用した芳醇なピスタチオクリームと甘酸っぱい苺の絶妙なコンビネーションが特徴です。ひと口食べるたびに幸せな気分を引き立てます。 クリスマス限定