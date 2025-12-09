香港カップ（14日、シャティン）に出走予定だったロードデルレイ（牡5＝中内田）は右前肢ハ行を発症したため、獣医師の助言に基づき出走を回避することが決まった。9日、主催者の香港ジョッキークラブが発表した。中内田師は「出走を取りやめることになりました。申し訳ありません。従来のフライトスケジュールに基づいて他の日本馬と一緒に帰国する予定です」と語った。