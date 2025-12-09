卓球元日本男子代表の水谷隼氏が９日、ＴＢＳ系「ひるおび」に出演。７日まで中国・成都で行われた卓球の混合団体ワールドカップ（Ｗ杯）を取材して感じた違和感を語った。緊張する日中関係のさなかに開催された大会。６日のフランス戦で、ルブラン選手と対戦した日本の張本智和選手が、観客席から何度もブーイングを受けたり、フランス側が得点すると大歓声があがったりした。観客席からは「日本を応援するヤツはくたばれ！