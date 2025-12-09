中国発の人工知能（AI）技術がスマートフォン分野で新たな転換点を迎えています。中国ではこのほど、大規模言語モデル（LLM）をOSに深く統合した世界初の「AIスマホ」が発表され、海外メディアからも強い関心が寄せられています。海外メディアの一部は、この動きを「中国における第2のDeepSeek（ディープシーク）時刻かもしれない」と評し、AI革新の新たな象徴として位置付けています。話題となっているのは、中興通訊（ZTE）と字