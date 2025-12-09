2025年12月8日、韓国・ニューシスは「日本で韓国籍の会社役員の男が覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕され、地元警察が単独捜査した事件では1989年以降で最大量の覚せい剤が押収された」と報じた。記事は福井新聞など日本のメディアの報道を引用し、「福井県警組織犯罪対策課など現地捜査当局が同県敦賀市に住む韓国籍の会社役員の男（51）を覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕した」「韓国籍の男は無職の日本人の男（61）と共謀、無職