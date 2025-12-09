¸ÄÀ­Åª¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¡ÄÇÐÍ¥¡¦¹âÎÉ·ò¸ã(38)¤Î¿·¥É¥é¥Þ½Ð±é¤¬·èÄê¡Ä¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤È¡¢38ºÐ¤Î?ÊÌ¿ÍµéÊÑËÆ?»Ñ¤ËSNS¤ÏÊ¨¤¤¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î9Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥º¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£ÃæÅçÊâ¡õÁðÀîÂóÌï¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ç¡¢ÆÀÂÎ¤Î¤·¤ì¤Ê¤¤Ææ¤À¤é¤±¤ÎÃË¡¦º´¡¹ÌÚ¤·¤ó¤Î¤¹¤±Ìò¤Î¹âÎÉ¤Î¥­¥ã¥é¥¯