静岡市は、静岡市役所静岡庁舎の総合案内所で12月8日午後3時頃、高齢の男性から現金50万円が入った封筒を受け取ったと、9日に発表しました。 男性は名前を名乗らず、封筒の中の手紙には「恵まれない環境の子どもたちに役立ててください」という記載があったということです。 静岡市は「ご厚意に感謝申し上げるとともに、寄付してくださったお金を子育て支援の取り組みに有効活用させていただく」として、静岡市子育て支援及び教