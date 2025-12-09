今回の地震では多くの人が深夜の避難を強いられました。北海道内ではけが人も複数確認されているほか、交通にも影響が出ています。（東海林記者）「函館山の麓、二十間坂です。車が何台もとまっています。避難してきた人と思われます」震度５強を観測した函館市では津波注意報が発表され、車で避難する人の姿が多く見られました。（地元の人）「寝ていました。（揺れは）すごかったですね。夜は怖いね」（地元の人）「急いで家の中