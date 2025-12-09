自宅に放火して、同居している娘を殺害し、孫を殺害しようとした疑いで、68歳の女が逮捕されました。「自殺するために紙に火をつけて投げつけた」と供述しているということです。今年10月、和歌山県岩出市水栖で「2階建ての住宅が燃えている」と近くの住人から消防に通報があり、火は約4時間後に消し止められました。木造2階建ての住宅が全焼し、周辺の住宅など3棟にも延焼していました。火事で、この家に住む41歳の女性が死亡し、