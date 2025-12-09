プロ野球・巨人の坂本勇人選手が9日、契約更改交渉に臨み、今季の40％となる2億円ダウン、3億円の単年契約でサインしました。（金額は推定）単年契約となった理由は「この年齢になって、複数年組んで・・・僕の勝手な考え方ですけど、単年でいいのかなと思っているので、そこの話は一切しなかったですね」と説明。「何歳までしたいとか、想像したこともない。もともと目の前の1年をというタイプ。先の予想はできないですね」と続け