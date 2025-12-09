豪ドル瞬間下げて戻し、やや軟調 市場予想通りの据え置きを決定した豪中銀会合を受けて、豪ドルは対ドル、対円で一瞬下げて、戻している。豪ドルドルは0.6626から0.6609を付けるも、0.6620台を回復、市場の期待ほどのタカ派ではなく、一瞬の売りにつながった。豪ドル円は103円00銭まで下げるも103円20銭前後まで回復。 AUDUSD 0.6622AUDJPY 103.19