【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 先週のまとめ 高値圏での堅調な推移を続けている。ユーロ円やポンド円のような急騰は見られず、ランド円同様に新興国通貨買いに慎重な動きが見受けられた。8.45円を下限とするレンジ内で推移し、高値圏を維持。新興国通貨の中では比較的安定しており、下値の堅さが目立つ展開であった。 テクニカル分析 - **レジスタンス**8.60 - **サポート**: 8.50 RSI (14)