公正取引委員会は8日、自動車メーカー・スズキの磐田市にある子会社が下請けに「買いたたき」をしたとして再発防止を求める勧告を出しました。勧告を受けたのは、自動車メーカー・スズキの部品を製造する磐田市の「スニック」です。公正取引委員会によりますとスニックは2024年3月以降、発注量が大幅に減少し製造コストが上がったにもかかわらず、下請け業者10社に対し一方的に単価を据え置いたということ