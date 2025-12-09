京都水族館（京都市下京区）は9日、「京都ペンギン相関図2026」を発表した。13日より特設サイトや館内で展示する。【画像】複雑すぎる…京都ペンギン相関図2024→2025恒例の「ペンギン相関図」は、人間と同様に個性や社会性を持つペンギンの生態や、年々変わるペンギン同士や飼育スタッフたちとの多様な関係性を知ってほしいとの思いから、2018年から制作しているもので、8回目のアップデートとなった。京都水族館で暮らす50