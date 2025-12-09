東京・豊島区の住宅に侵入し現金1200万円を盗んだとして、犯行グループの指示役の男2人ら男女3人が逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、住居不定・職業不詳の新原考路容疑者（45）と、鹿児島市に住む職業不詳の松下光生容疑者（67）ら3人です。警視庁によりますと、2人は今年4月2日午後5時ごろ、東京・豊島区の50代男性の自宅であるビルの2階のベランダから実行役を侵入させ、現金1200万円を盗んだ疑いがもたれていま