自動車の最新機能をソフトウェアの更新で提供する次世代車「ＳＤＶ」（ソフトウェア定義車両）の開発競争が進んでいる。無線通信による追加や更新で、利便性や安全性能を向上させられ、今後の普及は確実とみられている。世界的な開発競争に出遅れている日本メーカーも巻き返しを図っている。（奈良橋大輔、スウェーデン・イエーテボリ市川大輔）ソフト活用しシートベルトの締め具合調整スウェーデンの自動車大手ボルボ・カー