¡Önon¡Ýno¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡ËÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÎÓ²ê°¡Î¤¡Ê20¡Ë¤È¡¢2023Ç¯¤Î¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Î¾¾ÅÄ¼Âºù¡Ê20¡Ë¤¬9Æü¡¢Åìµþ»ÍÃ«ÁíÄÃ¼é¿Ü²ì¿À¼Ò¤Ç¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬³«¤¤¤¿À®¿Íµ§´ê¡õÀ²¤ìÃå»£±Æ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¡¢ÎÓ¤¬3Ç¯´Ö¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë·ÃÍø¤ÎÀ²¤ìÃå¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î¥ê¥Ã¥­¡¼¤³¤È²¬ÇîÇ·¼ÒÄ¹¡Ê67¡Ë¤«¤é¡Ö2¿Í¤ÇM¡Ý1¤Ë½Ð¾ì¡ªº©ÀÚÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Ä