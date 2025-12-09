東京・世田谷区の住宅で一家4人が殺害された事件は未解決のまま、まもなく25年となります。警視庁は事件発生から100日目に見つかった「地蔵」についても情報を呼びかけています。この事件は2000年12月30日、世田谷区上祖師谷の住宅で宮沢みきおさん一家4人が殺害されたもので、犯人の逮捕には至っておらず、未解決のまま、まもなく25年が経とうとしています。この事件では、室内から容疑者の男の血痕が見つかっていて、DNA型が採取