ONE OK ROCKのToruが自身のInstagramを更新し、誕生日を迎えた心境やプライベートショットを公開した。 【写真】黒レザージャケットを着て、愛犬と散歩するワンオクToru ■12月7日に37歳の誕生日を迎えたToru 12月7日に37歳の誕生日を迎えたToruは、「ひとつ歳を重ねました」と報告。続けて、「そして、みんなの愛とパワーに本当に助けられています。この一年も全力で音楽にぶつけて返していくよ！いつもあり