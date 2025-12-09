Mrs. GREEN APPLEの公式SNSにて、若井滉斗にフォーカスした「GOOD DAY」の録音風景が公開され、注目を集めている。 【動画】ミセス若井滉斗ギター練習風景／【画像】若井滉斗「GOOD DAY」MVオフショット／鈴木亮平＆綾瀬はるかとのMVオフショット ■ネイビーのジャージ×デニムでギターを練習する若井滉斗 若井はネイビーのジャージトップスに白Tシャツ、デニムパンツを合わせたラフ