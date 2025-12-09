中村芝翫、三田寛子夫妻の次男で歌舞伎俳優中村福之助（28）が9日、都内で、「初春大歌舞伎」（26年1月3〜27日、東京・新橋演舞場）の取材会に出席した。11月の歌舞伎座公演と、12月の「湯河原歌舞伎舞踊公演」を体調不良で休演した福之助は「昨日退院しての今日なんです。ぼちぼちなんですけど、まだ1月まで時間はあるので体調戻して。父親には、焦らずにいい休養だと思って、と言ってくれました。1月に向けて頑張りたいと思いま