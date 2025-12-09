お笑い芸人のおばたのお兄さんが９日、自身のブログを更新し、息子とテレビで初共演したことを報告した。おばたのお兄さんには、妻であるフジテレビ・山粼夕貴アナウンサーとの間に２歳の息子がいる。前日の８日には「明日１２月９日、息子と親子でテレビデビューします」とブログで予告していた。親子共演したのはＴＢＳの「プチブランチ」（月〜木曜、午前９時５５分）。おばたのお兄さんは「昨日ブログに書かせても