ソフトバンクは９日、ジョナサン・モレノ内野手（１８）を育成契約で獲得したことを正式発表した。背番号は「１７４」。モレノはキューバ出身の高い守備力が持ち味の遊撃手。今夏に沖縄で行われたＵ１８ワールドカップでは主将としてキューバ代表を率いて、個人では「最多得点」「最優秀守備賞」を獲得した。モレノは「日本一のチームと契約でき、とてもうれしいです。最初に声をかけてくれたのがソフトバンクホークスでした