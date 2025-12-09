【モデルプレス＝2025/12/09】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが12月8日、自身のInstagramを更新。スタイルが際立つワンピース姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】37歳大食い女王、前屈みポーズで美谷間大胆披露◆もえのあずき、胸元大胆ワンピ姿披露もえのは、アイボリーカラーに胸元の開いたリボンデザインが特徴的なワンピース姿を披露。「あいりちゃんリスペクトなポーズ」とつづり、タレントの清水あい