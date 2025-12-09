ヤクルトの高橋奎二投手が９日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸５８００万円から１２００万円減の４６００万円でサインした（金額は推定）。プロ１０年目の今季は８試合に登板して３勝２敗、防御率２・３６。４月に上半身のコンディション不良、７月には下半身のコンディション不良で戦線を離脱したため、昨年の出場２１試合から大幅に出場数を減らした。高橋は「けがをしてしまって苦しいシーズン、悔しかっ