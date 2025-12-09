Ｊリーグは９日、今季のＪ１リーグの各賞を発表した。最優秀選手賞（ＭＶＰ）、ベストイレブン、最優秀ゴール賞は１１日に行われるＪリーグアウォーズ当日の発表となる。＊＊＊「フェアプレー賞高円宮杯」は神戸が受賞した。今季のＪ１の全２０クラブにおいて、最も反則ポイントが少なかった。今季はＪ１の３連覇を逃し、リーグ戦は５位。カップ戦のタイトル獲得も逃すなど悔しいシーズンとなったが、フェアプレー