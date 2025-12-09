Ｊリーグは９日、今季のＪ１リーグの各賞を発表した。最優秀選手賞（ＭＶＰ）、ベストイレブン、最優秀ゴール賞は１１日に行われるＪリーグアウォーズ当日の発表となる。＊＊＊「最優秀主審賞」には荒木友輔主審が輝いた。初受賞となる。荒木主審は国際主審として多くの海外遠征を経験しながら、今季のＪ１で１４試合を担当。Ｊ１通算の主審歴は１５９試合。また「最優秀副審賞」には、今季Ｊ１で２０試合を担当し