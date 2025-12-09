労働相談 連合岡山は、12月9日・10日の2日間、長時間労働などをテーマにした労働相談を受け付けています。 労働相談は、労働組合で構成する連合が、全国一斉に実施しているものです。 連合岡山への相談電話0120-154-052（フリーダイヤル）午前10時～午後6時連合岡山の相談員が対応します。 この他、相談はLINEでも受け付けています。LINEの場合の対応窓口は、連合本部で、事前にLINEの「友だち