玉島警察署 12月9日午前11時ごろ、浅口市金光町須恵の市道で、軽自動車が道路沿いのカーブミラーに衝突しました。運転していた高齢女性が意識不明の重体で病院に搬送されましたが、午後1時ごろに死亡が確認されました。死亡したのは浅口市に住む80代の女性とみられています。事故があった現場は車線や信号がない交差点です。 警察が詳しい事故の原因を調べています。