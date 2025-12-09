巨人・坂本勇人内野手（３６）が９日、都内の球団事務所で契約更改交渉を行い、今季年俸５億円から４０％ダウンとなる３億円の単年契約でサインした。（金額はすべて推定）今季は不振から２度の２軍調整を経験し、６２試合の出場。後半は主に代打として打率・２０８、３本塁打、２２打点の成績。レギュラーに定着した０８年以降でキャリアワーストのシーズンを送った。今季を「試合数も全然出ていないし、後半は代打。楽しい