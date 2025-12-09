【ベルリン＝工藤彩香】ロイター通信などによると、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は８日、米国が受け入れを迫るロシアとの和平案について、修正案を９日にも米国に提示すると表明した。領土の保全や、露の再侵略を防ぐための欧米による「安全の保証」を改めて要求する内容とみられる。修正案は、８日にロンドンで行われた英仏独首脳との４者会談で固められたとみられる。ゼレンスキー氏は４者会談後の記者会