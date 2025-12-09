お笑いコンビ、真空ジェシカのガク（35）が9日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。5度目の決勝進出を決めた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ」について語った。パーソナリティーのパンサー向井慧から5年連続の決勝進出をたたえられると、ガクは「逆にどうですか？」と周囲のリアクションに思うことがある様子。「ラジオだから『5年連続すごい』って言ってくれてますけど、例えば楽屋と