アパホテルは、エイ・アンド・エイチとフランチャイズ契約を締結し、「アパホテル〈埼玉秩父駅前〉」を10月31日に開業した。建物は地上8階建て。客室はシングル42室、セミダブル17室、ツイン4室の3タイプ全63室を設ける。室内には50型液晶テレビやオリジナルベッド、照明スイッチ・コンセント・type-A,C対応のUSBポートを集約した枕元集中コントローラー、シーリングライトなどを導入した。アクセスは、秩父駅から徒歩約1分、西武