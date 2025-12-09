「このたび、高橋秀人は2025シーズンをもちましてサッカー選手を引退する決断をいたしましたので、この場を借りてご報告申し上げます」オークランド・ユナイテッドFCに所属する38歳MFが、12月８日に自身のインスタグラムで発信した。高橋は東京学芸大を卒業後の2010年にFC東京でプロキャリアをスタート。その後、ヴィッセル神戸、サガン鳥栖、横浜FCでも活躍し、23年にニュージーランドへと渡った。FC東京時代には日本代表にも