ファッション誌『ar』（主婦と生活社）編集部の公式Instagramは12月8日に投稿を更新。元欅坂46で俳優の長濱ねるさんの美しい姿を披露しました。【表紙カット】長濱ねるの美貌「ねる最高」「12月12日発売ar1月号」と題し、「『可愛いと美のぎゅん詰め、特別解禁』ar歴の長い長濱ねるが念願のカバーガール初登場」と紙面の告知をした同アカウント。投稿には長濱さんが表紙を飾る画像を1枚載せています。色っぽい表情でカメラを見