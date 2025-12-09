左から：ViVi専属モデルのブリッジマン遊七さん、雑賀サクラさんはるやま商事は、講談社発行の女性ファッション誌「ViVi」のライセンスブランド「ViVi／ヴィヴィ」を展開している。同ブランドからトレンドやフレッシュさを取り入れ“華やか＆スタイリッシュ”で気分が上がるような新作2026年S／Sモデルを全国のはるやま店舗（10月末時217店舗）で順次展開を開始する。一枚で何役にも変身できるブラウス「合繊2WAYリボンレギュラー